14 Декабря 2022
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Фото: Накануне.ru

В Магаданской области создадут национальный парк

В России появится национальный парк "Черский" имени А.В. Андреева. Соответствующее Постановление Правительства РФ подписал председатель Михаил Мишустин.

Территория нового парка будет включать три отдельных кластера, расположенных в Сусуманском и Ягоднинском городских округах Магаданской области. Общая площадь составит более 7,4 тыс. квадратных километров. Это менее 2% территории области, но, для сравнения, равно площади Адыгеи и больше площади Ингушетии.

Ожидается, что парк позволит сохранить уникальные ландшафты и природные комплексы бассейна верховьев реки Колымы, а также археологические и геологические памятники у Черского хребта.

Александр Владимирович Андреев (1948–2020), именем которого будет назван нацпарк, был орнитологом и зоологом с мировым именем, посвятившим жизнь изучению птиц Магаданской области и других территорий Крайнего Севера. Его разработки, представленные в монографии "Эталоны природы Охотско-Колымского края", и стали основой идеи создания в Магаданской области нацпарка.

Всего в России более 60 национальных парков общей площадью более 150 тыс. квадратных километров, или почти 1% территории страны. С учетом морских акваторий их площадь примерно в полтора раза больше.

Теги: национальный, парк



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