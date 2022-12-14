Мишустин заявил о мерах для удержания молодых специалистов в России

Зарубежные организации будут активнее "охотиться" на молодых ученых и специалистов из России, поэтому необходимо обеспечить сохранение научно-технического потенциала в стране.

Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании с членами экспертного совета при кабмине. "Очень важно детально продумать систему мер, которая позволит защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала, поддержать тех, кто хочет развивать свои проекты, реализовывать прорывные идеи", – сказал премьер, сообщают "Ведомости".

В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев заявил о разработке ведомством программы по возвращению в Россию уехавших IT-специалистов. По его словам, ведомство обсуждает "гарантии" для айтишников, чтобы они понимали, что "им нечего бояться" в России.

При этом Минцифры против ограничения работы уехавших из России айтишников на российские компании.