15 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Минцифры РФ выступило против запрета на удаленную работу из-за границы

Минцифры не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в ИТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В министерстве призвали очень внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности.

"Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей", - сообщили в ведомстве.

При этом Минцифры считает невозможным удаленную работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты.

Теги: Минцифры РФ, удаленная работа, айтишники



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