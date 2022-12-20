В России заканчивают работу над ограничениями для уехавших россиян

В "Единой России" разъяснили, какой будет поправка в Трудовой кодекс, которая может запретить россиянам работать из-за границы.

Не будет допускаться заключение трудового договора или соглашения к трудовому договору об удаленной работе для граждан, которые по налоговому законодательству не являются резидентами РФ, и по списку специальностей, который будет определен правительством.

Как сообщил замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, это будет касаться специалистов, которые работают в оборонной сфере, обеспечении системы безопасности, финансовом секторе и других отраслях. Говорить о всем списке он не стал.

Парламентарий отметил, что это "никакой не дискриминационный закон". "Речь идет о безопасности наших граждан. Например, человек работает в банковской сфере, он имеет доступ к корпоративной почте и базе данных. Мы не хотели бы, чтобы такая информация попадала в руки мошенников, находящихся за рубежом", — подчеркнул Исаев.

Поскольку это будет поправка в Трудовой кодекс, то она будет обсуждаться на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также на экспертных площадках "Единой России", сообщают "Ведомости".

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что зарубежные организации будут активнее "охотиться" на молодых ученых и специалистов из России, поэтому необходимо обеспечить сохранение научно-технического потенциала в стране.