Военкор сообщил об улучшении снабжения армии

Снабжение российской армии в зоне СВО заметно улучшилось, сообщил военкор Роман Сапоньков, ранее неоднократно критиковавший ситуацию.

Он отметил, что все чаще на передовой у военных новое вооружение, которое они высоко оценивают. Наводится порядок среди мобилизованных. На место неразберихи приходят строгие меры, в том числе они применяются к "высокому командованию". Артиллеристы стали быстрее и точнее стрелять. Например, самоходки ВСУ делают по 6-8 выстрелов и отходят, иначе их засекают. Решение об открытии огня принимается на уровне командира батареи, у которого прямая связь с пехотной разведкой. Ранее многие критиковали необходимость длительного согласования.

"Что это значит? Армия спаивается в единый организм. Процесс не простой, но динамика положительная. Наша помощь, народа России и волонтёров, ещё нужна. Но она становится эффективнее и идёт на повышение боевых возможностей и эффективности армии, а не на выживание, как раньше. Поэтому мы будем продолжать. Так же очевидно, что есть хорошая положительная динамика в снабжении", - написал Сапоньков.

На прошлой неделе командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, также неоднократно критиковавший недостатки, отметил положительные изменения в действиях командования.

"Природная наблюдательность и непосредственное участие в происходящем позволяют мне делать некоторые выводы, которые в экспертной среде воспринимаются положительно", - написал он еще об инженерных разработках для армии.