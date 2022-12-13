13 Декабря 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральская больница заплатит семье ребенка, состояние которого ухудшилось после уколов

На Среднем Урале суд взыскал с больницы компенсацию морального вреда семье ребенка, пострадавшего от уколов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что в марте 2016 года детский врач Ревдинской городской больницы назначила новорожденному ежедневные инъекции лекарственного препарата – всего 10 уколов. Однако уже после первой и второй инъекции состояние младенца резко ухудшилось. В итоге ребенок был госпитализирован в областную детскую больницу, к счастью, серьезного вреда его здоровью удалось избежать.

В ходе разбирательства было установлено, что специалисты горбольницы при назначении лечения не выявили у малыша серьезного нарушения свертывания крови. В результате при введении инъекций происходило травмирование его кожи иглой, и у маленького уральца возникло обширное кровоизлияние под кожу.

Ревдинский городской суд вынес решение о взыскании с больницы компенсации морального вреда в пользу ребенка в 200 тысяч рублей. Также медучреждение обязано возместить моральный вред его родителям, заплатив по 50 тысяч рублей каждому.

Теги: компенсация, больница, уколы, суд



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