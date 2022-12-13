Подрыв моста в Мелитополе не затронул сухопутный коридор с Крымом, заявил перевозчик

Попытка подорвать мост под Мелитополем не затронула сухопутный коридор в Крым, сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

По его словам, движение грузового транспорта не нарушено.

"Данный мост локальный. Он находится на одном из въездов Мелитополя и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым ", - сказал Цуркин РИА Новости.

Ранее власти региона сообщили, что в результате взрыва был поврежден мост в селе Константиновка - восточном пригороде Мелитополя. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, предварительно, у опоры заложили взрывчатку.