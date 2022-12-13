13 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В больнице в Челябинской области женщина избила годовалого сына

В Челябинской области местную жительницу обвиняют в покушении на убийство 11-месячного сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что женщина вместе с ребенком находилась на лечении в больнице в Чебаркуле. Она несколько раз ударила мальчика и бросила на пол. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении.

По решению суда женщина заключена под стражу. Также возбуждено уголовное дело о халатности. Устанавливаются должностные лица органов опеки и попечительства, которые должны были осуществлять контроль за данной семьей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и причинение ребенку побоев. В отношении нее рассматривалось уголовное дело о нанесении побоев. Однако органы опеки не изъяли ребенка из семьи.

Теги: ребенок, уголовное дело, арест,



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