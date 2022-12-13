Бывший вице-премьер Дагестана получил пять лет колонии за хищение 108 млн рублей у Минобороны

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего вице-премьера Дагестана Мухтара Меджидова к пяти годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей по делу о хищении порядка 108 млн рублей, выделенных Минобороны на создание радиолокационных систем посадки самолетов. Об этом сообщает ТАСС.

Меджидова обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Второй подсудимый, экс-гендиректор Избербашского радиозавода имени Плешакова П.С. Фиряз Фарманов получил четыре года условно.

Летом Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы сына Меджидова – Муртузали - за убийство 21-летней девушки.

Напомним, 3 мая 2018 года в НИИ им. Склифосовского в Москве скончалась студентка МГИМО, выпавшая из окна аудитории на четвертом этаже в середине апреля. Меджидова-младшего задержали и арестовали спустя два года после смерти девушки.