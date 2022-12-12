12 Декабря 2022
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Общество В России
Фото:nazaccent.ru

"Единоросс" Милонов объявил всех уехавших из России после 24 февраля "гомосексуалистами" и "проститутками"

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов считает, что уехавшие после 24 февраля (день начала СВО) из России мужчины – это "последние гомосексуалисты", а женщины – "проститутки". А все вместе они – "негодяи".

Милонов является заместителем председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пока не отреагировал на слова подчиненного однопартийца.  

"Большинство покинувших нашу страну должны быть официально названы активными гомосексуалистами. Я считаю, что термин "покинувший после начала спецоперации Россию" должен получить какое-то окончательное оформление", - заявил Милонов радиостанции "Говорит Москва".

"Я бы назвал их просто педерасты, то есть приравнять всех покинувших страну к педерастам, а девушек я бы назвал просто — проститутки. Каждый человек, выезжающий на ПМЖ после спецоперации, должен давать расписку, что "я признаю себя педерастом и прошу относиться к себе как самому последнему педерасту". И тогда с этой бумажкой можно спокойно выезжать из страны. Вообще — это очень хорошо, что все негодяи покинули нашу страну. Они все педерасты без нации, без имени, их можно стирать из баз данных и уничтожать их след в российской истории", - заявил Милонов.

Многие инициативы и предложения Милонова как законодателя связаны с темой однополых отношений. Так, в августе этого года депутат, согласно сообщениям СМИ, призывал закрыть все гей-клубы России. А в августе 2021 года он предлагал стерилизовать всех геев и держать их в специальных приютах. В феврале 2018 года появились заголовки "Милонов предложил вычислять геев по запаху".

Теги: виталий милонов, единая россия, гомосексуалисты



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