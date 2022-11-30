Суд арестовал женщину, сбившую мать с двумя детьми

В Москве Хорошевский суд арестовал Наталью Украинскую, сбившую мать с двумя детьми на северо-западе города.

Устроившая ДТП и ее адвокат просили суд избрать домашний арест или залог в качестве меры пресечения, однако их ходатайства были отклонены, сообщает ТАСС.

Под арестом Украинская будет находиться до 27 января.

Напомним, на улице Свободы автомобиль наехал на женщину с двумя детьми. Фигуранткой стала 37-летняя женщина. Ей грозит до семи лет с лишения свободы.