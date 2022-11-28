Полиция завела дело после гибели в ДТП женщины и ребенка в Москве

Правоохранительные органы в Москве завели уголовное дело после автоаварии на улице Свободы, где автомобиль наехал на женщину с двумя детьми.

Фигуранткой стала 37-летняя женщина. Ей грозит до семи лет с лишения свободы. ДТП произошло 27 ноября. По предварительным данным, автолюбительница не справилась с управлением автомобиля, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми. В результате мать и один из детей скончались.

Десятимесячного ребенка, который был в коляске, экстренно госпитализировали.