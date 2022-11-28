СК обратился в МВД с инициативой передачи дела о смертельной автоаварии в Москве

Следственный комитет России обратился в Министерство внутренних дел РФ с инициативой передачи уголовного дела по факту автоаварии на северо-западе Москвы, в результате которого погибли женщина и ее ребенок.

"Инициирована передача из органов полиции уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.

По ее словам, при получении дела следователи СК приступят к установлению полной картины произошедшего.

Напомним, на улице Свободы автомобиль наехал на женщину с двумя детьми. Фигуранткой стала 37-летняя женщина. Ей грозит до семи лет с лишения свободы.