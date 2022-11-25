25 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Моор заявил, что обязательства перед жителями региона будут выполнены

На сегодняшнем заседании Тюменская областная дума приняла во втором и третьем окончательном чтениях бюджет Тюменской области на 2023 и плановый период 2024-2025 г. передает корреспондент Накануне.RU.

В главный финансовый документ были внесены правки. В частности, парламентарии на 2,2 млрд руб. увеличили расходы областного бюджета, и на 1,9 млрд руб. - доходы.

Общий объем доходов бюджета Тюменской области на 2023 год — 198,55 млрд руб., расходов — 234,125 млрд руб. Большинством голосов парламентарии поддержали законопроект - за принятие проголосовало 36 депутатов, против - четверо.

Дефицит бюджета в 2023 году составит более 35,5 млрд рублей. Дефицит бюджета предлагается покрыть за счет кредитов и остатков в региональной казне.

Бюджет является социально ориентированным - 60% расходов носят социальный характер.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что все обязательства перед жителями региона будут выполнены.

"Что бы ни случилось, все социальные обязательства мы выполняем и будем выполнять на сто процентов. В целом, я считаю, бюджет сбалансирован и позволяет нам не терять динамики развития".

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отметил, что бюджет сформирован по консервативному сценарию.

"Поэтому вполне возможно, что мы его по доходам нарастим. Полагаю, что инвестиционные проекты, которые будут заходить на нашу территорию и которые мы поддержали за счет налоговых преференций, дадут дополнительный эффект", - прокомментировал он.

Напомним, в первом чтении законопроект был рассмотрен накануне. Объем доходов составлял 196,6 млрд руб., расходов — 231,88 млрд руб.

Теги: доходы, расходы, бюджет, тюменская областная дума



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