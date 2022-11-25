25 Ноября 2022
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Депутаты Тюменской облдумы увеличили доходы и расходы регионального бюджета

Тюменская областная дума приняла во втором и третьем окончательном чтениях бюджет Тюменской области на 2023 и плановый период 2024-2025 г. передает корреспондент Накануне.RU.

В главный финансовый документ были внесены правки. В частности, парламентарии на 2,2 млрд руб. увеличили расходы областного бюджета, и на 1,9 млрд руб. - доходы.

"Общий объем доходов бюджета Тюменской области на 2023 год — 198,55 млрд руб., расходов — 234,125 млрд руб.", — доложила председатель бюджетного комитета облдумы Оксана Величко. Большинством голосов парламентарии поддержали законопроект - за принятие проголосовало 36 депутатов, против - четверо. Против проекта бюджета выступили депутаты от КПРФ.

Дефицит бюджета в 2023 году составит более 35,5 млрд рублей. Дефицит бюджета предлагается покрыть за счет кредитов и остатков в региональной казне.

Напомним, в первом чтении законопроект был рассмотрен накануне. Объем доходов составлял 196,6 млрд руб., расходов — 231,88 млрд руб.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что региональный бюджет на ближайшую трехлетку будет напряженным.

"Мы вынуждены пересмотреть подход к реализации крупных инфраструктурных проектов. Все наши планы остаются, но то, что мы планировали сделать за год или два, потребует больше времени и будет зависеть от наших финансовых возможностей. Это изменение затронет и такой крупный инфраструктурный проект, как комплексное развитие территории в Заречной части Тюмени. По плану, ядром этого района должен был стать новый студенческий кампус. А сам проект - новым центром Тюмени. На выкуп земельных участков у юридических лиц и частников планировалось потратить несколько миллиардов рублей. Но, в современных условиях мы должны более экономно расходовать средства. Поэтому я принял решение выбрать для размещения кампуса другой участок. На сегодня несколько таких есть в государственной собственности. И за них не придется платить. А высвободившиеся средства направим на строительство объектов кампуса", - сообщил Моор в конце октября.

Теги: доходы, расходы, бюджет, тюменская областная дума



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