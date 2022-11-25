25 Ноября 2022
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Общество Свердловская область Челябинская область Тюменская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В Свердловской области не хватает загородных отелей на новогодние праздники

На сегодняшний день в Свердловской области не хватает отелей на предстоящие новогодние праздники. Об этом заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
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Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, в среднем загрузка отелей уральской столицы в этом году составит от 64 до 66%. По его словам, это хороший показатель.

"Загородных отелей у нас не хватает, это традиционная проблема. Думаю, сейчас за счет мер государственной поддержки, на федеральном и областном уровне, она будет решаться. Но в целом мы можем констатировать нехватку загородных средств размещения на территории Свердловской области", - сообщил Мальцев, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, это сподвигает многих свердловчан на время новогодних или летних каникул уезжать на отдых в соседние области.

"Благо там с этим несколько лучше. Это, в основном, термальные комплексы Тюменской области и загородные объекты в районе Златоуста, Миасса или Магнитогорска в Челябинской области. Убежден, что ситуация [с загородными отелями в Свердловской области] будет улучшаться", - добавил президент УАТ.

Также в Уральской ассоциации туризма считают, что туристический сбор в регионе вводить еще рано.

Теги: отели, праздники, Новый год, Свердловская область



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