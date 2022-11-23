В Тюменской области продают военкомат

В селе Армизонское (Тюменская область) на торги выставили здание военкомата, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация размещена на официальном сайте РФ о проведении торгов.

"Здание (Военкомат), назначение: нежилое, общая площадь 504,8 кв.м., помещение (гараж), назначение: нежилое помещение, общая площадь 45,9 кв.м., земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под административное здание с прилегающей территорией, общая площадь 1 275 кв.м., адрес (местоположение): Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Кирова, д. 51.Техническое состояние – неудовлетворительное. Требует ремонта", - говорится в сведениях о лоте.

Начальная цена лота 2,8 млн руб.

Действующий военкомат был перенесен в другое здание.

Заявки принимаются до 20 декабря 2022 года, аукцион пройдет 23 декабря. На торги здание и землю выставили впервые