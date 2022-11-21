На Ямале бродячие собаки напали на детей

Сегодня стало известно о нападении бродячих собак на детей в Надыме. По требованию председателя СКР Александра Бастрыкина в местном отделе СК возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", сообщает управление СКР по ЯНАО.

Следователи оценят действия (бездействие) сотрудников администрации Надымского района и организации, ответственной за отлов безнадзорных животных.

Бездомные собаки терроризируют жителей Ямала уже несколько лет. Нападения начались с атаки на ребёнка в Салехарде в апреле 2018 г. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении на ребенка, следователи наведались в мэрию окружной столицы. Однако проблему в регионе решить до сих пор не удается.