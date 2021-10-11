В Надыме мэрия выплатила 100 тысяч мальчику, которого искусали собаки

В Надыме на ребенка напали пять бездомных собак, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

С заявлением в надымскую городскую прокуратуру обратилась мать мальчика. Она сообщила, что из-за нападения животных у ее сына был сильный стресс, он получил травмы и был госпитализирован. Помимо прочего, ребенок был вынужден пройти курс вакцинаций и уколов.

В пользу ребенка с администрации Надымского района взыскали моральный вред. Требования прокурора были удовлетворены. С мэрии взыскали 100 тысяч рублей. Решение суда исполнено в полном объеме.