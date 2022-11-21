21 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Thomas Peter / Reuters

Госдума разработает закон о регулировании компьютерных игр

Госдума может создать и одобрить законопроект, регулирующий компьютерные игры – от смартфонных приложений для детей до многопользовательских сетевых проектов. При этом пока отдельного закона нет, контент игр будет подпадать под действие более общих законов, например, под рассматриваемый сейчас парламентом законопроект о запрете ЛГБТ-контента.

На заседании комитета Госдумы по информполитике депутат Николай Бурляев ("Справедливая Россия – За правду") заявил: "Мы не должны оставлять лазеек для содомистов. Сейчас они присутствуют в компьютерных играх".

Депутат от "Новых людей" Ксения Горячева сослалась на ряд исследований, авторы которых не приходят к выводу о корреляции подростковой агрессии и игрой в так называемые "стрелялки". "За последние 15 лет было проведено немало исследований, которые доказывают, что уровень агрессии у детей, которые проводят время за компьютерными играми, никак не связан с тем, как они проявляют себя внешне. Связи здесь никакой нет", — сказала Горячева.

Представительница "справедливороссов" Яна Лантратова призвала запрещать играть детям в некоторые игры не потому, что там есть агрессия, а из-за ЛГБТ-персонажей и возможности проигрывания сценариев с гомосексуальным подтекстом.

"Комитет разработает отдельный законопроект, связанный с регулированием компьютерных игр", - заявил глава комитета Александр Хинштейн ("Единая Россия").

Теги: госдума, компьютерные игры, александр хинштейн



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