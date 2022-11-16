Каждая пятая компания Екатеринбурга отказалась от корпоратива на Новый год

В Екатеринбурге каждая пятая компания отказалась от новогоднего корпоратива. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Опрос проводился с 10 октября по 15 ноября этого года. Согласно результатам исследования (имеется в распоряжении Накануне.RU), провести новогоднюю вечеринку в офисе собирается каждый четвертый работодатель Екатеринбурга (24%). 20% опрошенных планируют посиделки в ресторане. А еще 3% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом.

Каждая пятая компания из принявших участие в опросе отказалась от празднования. Некоторые не будут проводить корпоратив из-за сложной экономической ситуации. Еще в 9% организаций не принято отмечать Новый год с коллегами. А в каждой третьей компании (33%) решение о корпоративе еще не принято.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге откажутся от новогодних корпоративов ради помощи семьям мобилизованных.