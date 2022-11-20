20 Ноября 2022
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Фото: твиттер сборной России по футболу

Сборная России по футболу не смогла забить Узбекистану

Сборная России по футболу второй матч подряд сыграла вничью – на этот раз с командой Узбекистана. Товарищеская встреча прошла сегодня на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте.

Матч завершился со счетом 0:0. Таким образом, команда Валерия Карпина не смогла забить гол в ворота соперника уже во второй игре кряду.

На этой неделе российские футболисты проводили товарищеский матч в Таджикистане против сборной этой страны. Игра также завершилась нулевой ничьей, а гости лишились своего вратаря Сергея Песьякова, получившего травму после выхода на замену.

Больше в 2022 году матчей у футбольной сборной России не планируется.

Теги: Россия, Узбекистан, матч



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