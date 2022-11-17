17 Ноября 2022
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Фото: twitter.com/TeamRussia

Российские футболисты не сумели обыграть Таджикистан и лишились вратаря

Сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с командой Таджикистана. Товарищеская встреча прошла сегодня вечером в Душанбе.

Матч завершился нулевой ничьей. Первый тайм ничем примечательным не отметился, а в начале второго российский вратарь Сергей Песьяков получил травму, едва выйдя на замену вместо Александра Селихова. В борьбе за мяч с таджикским игроком голкипер подвернул ногу и не смог покинуть поле самостоятельно. Карпину пришлось выпускать третьего вратаря – Антона Шунина. На какой срок выбыл Песьяков, пока неизвестно.

Под занавес встречи Россия забила гол (отличился Даниил Уткин), однако судья не засчитал его из-за фола в нападении. Больше команды ничего показать не смогли.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 20 ноября. Соперником будет команда Узбекистана.

Теги: Россия, Таджикистан, Карпин, футбол



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