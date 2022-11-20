Глава Пентагона Ллойд Остин впечатлился вооружением российской армии

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Россия обладает впечатляющим вооружением.

Заявление министр обороны США сделал на прошедшей накануне конференции в Канаде.

"Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения. Но исход конфликта решает не это, а дело, за которое идет борьба", - приводит слова Остина РИА Новости.

Ранее Ллойд Остин предупредил, что Украину ждет "суровая зима".

Напомним, что в новой стратегии Пентагона Россия была поставлена на второе место в списке угроз. На первом месте оказался Китай, который определен главным стратегическим конкурентом США на будущие десятилетия.