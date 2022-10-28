В новой стратегии Пентагона Россия поставлена на второе место в списке угроз

Пентагон опубликовал новую стратегию национальной обороны США, в которой названы главные угрозы. На первом месте стоит Китай, который определен главным стратегическим конкурентом США на будущие десятилетия. Именно Китай пытается "перекроить международный порядок" и накапливает силы для этого, считают в Пентагоне.

Россия же определена в стратегии как "острая угроза", которая, в отличие от Китая, не будет систематически представлять вызов для США в течение долгого срока.

При этом Россия остается главным соперником США в ядерной сфере, но на ближайшее десятилетие. К следующему десятилетию может добавиться еще Китай. Вашингтон ставит задачу продлить 75-летний период неприменения ядерного оружия и снизить риски ядерной войны, "которая могла бы иметь катастрофические последствия для США и всего мира".

В Пентагоне также обеспокоены активностью России в Африке. Всего Россия упоминается в документе 71 раз.

Стратегия была разработана еще в начале года, но опубликована только сейчас.