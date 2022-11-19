20 Ноября 2022
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Общество За рубежом Украина
Фото: Накануне.ru

В Пентагоне предрекли Украине "суровую зиму"

Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, Канада, дал оценку развитию ситуации вокруг Украины. По словам Остина, Украину ждет "суровая зима".

Глава Пентагона также заявил, что усилия Москвы заручиться в конфликте поддержкой таких стран, как Иран и КНДР, создают новые вызовы безопасности для США и их союзников.

"Россия обратилась к Ирану и Северной Корее с просьбой о содействии, включая использование иранских беспилотников", - цитирует Остина "Ъ".

Министр спрогнозировал, что Украину ждет "суровая зима", а Россия может вновь начать "бряцать ядерным оружием", и пообещал, что США и их союзники справятся с этими вызовами.

Теги: Ллойд Остин, Пентагон, Украина, зима



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