17 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

УВЗ зарегистрировал товарные знаки "Прорыв" и "Терминатор"

Тагильское предприятие "Уралвагонзавод" зарегистрировало два новых товарных знака – "Прорыв" и "Терминатор".
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Под этими именами известны танк Т-90М и боевая машина поддержки танков, которые производятся на УВЗ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, регистрация товарного знака позволит эффективнее бороться с нерадивыми предпринимателями, изготавливающими, например, сувенирную продукцию.

"Сейчас, когда танк Т-90М "Прорыв" и боевая машина поддержки танков "Терминатор" активно используются российской армией, особенно важно защитить данные товарные знаки от неправомерного использования", - пояснили на "Уралвагонзаводе".

Товарные знаки "Прорыв" и "Терминатор" зарегистрированы в Роспатенте в соответствии с международной классификацией товаров и услуг (МКТУ). Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оценивает обозначение по следующим критериям: обладает ли знак различительной способностью, не вводит ли он в заблуждение и не нарушает ли норм морали или чьих-то прав.

На данный момент в активе уральского предприятия 33 действующих товарных знака, среди которых "Т-34", "Т-90", "ARMATA", "URALVAGONZAVOD", "БМПТ", "Т-72" (в кириллице и латинице) и многие другие.

Теги: УВЗ, знаки, Прорыв, Терминатор, танк



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