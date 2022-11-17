Два человека пострадали в результате подрыва на мине в Брянской области

В Брянской области два человека пострадали при подрыве на мине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе села Азаровка в Стародубском районе. По данным главы области, двое местных жителей ехали на автомобиле и подорвались на мине.

На месте происшествия находятся оперативные службы. Пострадавших доставят в районную больницу.

В октябре ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Снаряды попали в жилые дома, никто не пострадал.