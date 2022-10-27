27 Октября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени суд приговорил женщину, похитившую малолетнюю девочку к трем годам колонии

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "д"ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области, вечером 24 июня 2022 года четырехлетняя девочка находилась в гостях у соседей, там же находилась и незнакомая ей женщина. Злоумышленница под предлогом проводить до дома, увела малолетнюю из квартиры. Похищенную девочку на такси привезла домой и удерживала до утра следующего дня.

Женщину задержали сотрудники полиции, ребенка вернули родителям. Вред здоровью малолетней не причинен.

Свою вину женщина полностью признала. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к наказанию в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Теги: похищение, ребенок, тюменка, суд



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