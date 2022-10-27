27 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Возбуждено первое уголовное дело о побеге мобилизованного из военной части

В России возбудили первое уголовное дело в отношении мобилизованного, самовольно оставившего военную часть.

Уголовное дело возбуждено военным комендантом в Улан-Удэ (Бурятия), обвиняемый – житель Якутии.

По данным юриста правозащитного центра "Агора" Павла Чикова, мужчина заявил командиру: "Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять ни в каких украинцев". В ответ ему пригрозили уголовной ответственностью. После этого мобилизованный сбежал из части через дыру в заборе.

Уголовная ответственность за самовольное оставление службы мобилизованными была введена 24 сентября этого года. Часть 3.1 этой статьи (вменяемая жителю Якутии) предусматривает до семи лет лишения свободы.

Теги: уголовное дело, дезертирство, мобилизация



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