Возбуждено первое уголовное дело о побеге мобилизованного из военной части

В России возбудили первое уголовное дело в отношении мобилизованного, самовольно оставившего военную часть.

Уголовное дело возбуждено военным комендантом в Улан-Удэ (Бурятия), обвиняемый – житель Якутии.

По данным юриста правозащитного центра "Агора" Павла Чикова, мужчина заявил командиру: "Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять ни в каких украинцев". В ответ ему пригрозили уголовной ответственностью. После этого мобилизованный сбежал из части через дыру в заборе.

Уголовная ответственность за самовольное оставление службы мобилизованными была введена 24 сентября этого года. Часть 3.1 этой статьи (вменяемая жителю Якутии) предусматривает до семи лет лишения свободы.