В Ульяновске 17-летний студент готовил нападение на свою бывшую школу

В Ульяновске арестован 17-летний студент, готовивший нападение на свою бывшую школу, сообщает СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма, приготовлении к убийству, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По данным следствия, во время учебы в ульяновском колледже юноша публично высказывал одобрение террористических актов. Также он выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался. Для этой цели он приобрел боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля "Молотова" и план-схему помещений школы.

Ранее сообщалось, что в Чайковском неизвестный молодой человек, вооруженный ножом, пытался проникнуть в здание школы №4. Охранник оперативно нажал на тревожную кнопку и нарушителя задержали.