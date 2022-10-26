26 Октября 2022
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Фото:В.Н. Горелых

В Ульяновске 17-летний студент готовил нападение на свою бывшую школу

В Ульяновске арестован 17-летний студент, готовивший нападение на свою бывшую школу, сообщает СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма, приготовлении к убийству, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По данным следствия, во время учебы в ульяновском колледже юноша публично высказывал одобрение террористических актов. Также он выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался. Для этой цели он приобрел боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля "Молотова" и план-схему помещений школы.

Ранее сообщалось, что в Чайковском неизвестный молодой человек, вооруженный ножом, пытался проникнуть в здание школы №4. Охранник оперативно нажал на тревожную кнопку и нарушителя задержали.

Теги: студент, школа, нападение



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