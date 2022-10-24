24 Октября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

В Чайковском молодой человек с ножом попытался прорваться в школу

В Чайковском неизвестный молодой человек, вооруженный ножом, пытался проникнуть в здание школы №4. Информацию Накануне.RU подтвердили в городской администрации.

Охранник оперативно нажал на тревожную кнопку и нарушителя задержали.

"Сегодня в 10.35 неизвестный молодой человек с ножом пытался проникнуть в здание школы №4. Через центральный вход это сделать не удалось, так как дверь была закрыта. Молодой человек вел себя агрессивно, пинал дверь, а затем обошел здание, повредил дверь запасного выхода и проник в школу, где сразу же был задержан сотрудниками Росгвардии. Охранник вызвал Росгвардию в момент, когда молодой человек пытался прорваться в здание с центрального входа", - говорится в сообщении.

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на Росгвардию, задержанный был передан полиции.

"Поступил сигнал о нажатии тревожной кнопки в первой половине дня 24 октября. Через несколько минут на место прибыл наряд и задержал молодого человека, который был передан полиции для принятия процессуального решения".

Теги: школа, нож, нападение



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