26 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сотрудницу СвЖД, пропавшую в Таиланде, нашли мертвой

Сотрудницу Свердловской железной дороги 53-летнюю Елену Р., пропавшую на острове Пхукет (Таиланд), нашли мертвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ в городе Пхукет Владимира Соснова.

По его словам, тело туристки обнаружили в море примерно в километре от места на пляже, где она оставила свои вещи. В полиции рассказали, что опознали тело по купальнику примерного цвета по фото, которое предоставили друзья погибшей, а потому уверены, что тело принадлежит именно пропавшей Елене Р. В ближайшее время на опознание приедут друзья погибшей, вместе с которыми она отдыхала.

Напомним, что свердловчанка перестала выходить на связь 20 октября - в тот день женщина не вернулась обратно в отель на Пхукете. Одна из версий события - туристка могла зайти в море и не вернуться, так как на пляже рядом с отелем были обнаружены ее вещи. После того, как Елена в отель не вернулась, представители принимающей туристической компании обратились в полицию и в российское генконсульство.

Женщину искали более 100 человек, с привлечением полицейских, военнослужащих береговой охраны и водолазов. Для поисков как на воде, так и на холмах вокруг пляжа были задействованы суда и вертолеты.

Теги: СвЖД, Таиланд, тело, поиски



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