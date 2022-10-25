В Таиланде с кораблей и вертолетов ищут пропавшую сотрудницу СвЖД из Екатеринбурга

В Таиланде без вести пропала жительница Екатеринбурга, сотрудница Свердловской железной дороги 53-летняя Елена Р. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в городе Пхукет Владимира Соснова. По его словам, свердловчанка перестала выходить на связь 20 октября - в тот день женщина не вернулась обратно в отель в Пхукете.

Одна из версий события - туристка могла зайти в море и не вернуться, так как на пляже рядом с отелем были обнаружены ее вещи. После того, как Елена в отель не вернулась, представители принимающей туристической компании обратились в полицию и в российское генконсульство.

Сейчас в поисках участвует более 100 человек, среди которых полицейские, военнослужащие береговой охраны и водолазы. Для поисков как на воде, так и на холмах вокруг пляжа задействованы суда и вертолеты. При этом первые дни спасательной операции осложнялись сильным ливнем.

Соснов добавил, что по местным правилам поиски будут продолжаться ровно неделю, после чего власти примут дальнейшее решение в зависимости от обстоятельств.