25 Октября 2022
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Александр Старков утвержден министром финансов Свердловской области

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области утвердили Александра Старкова на пост министра финансов региона. Решение было принято на сегодняшнем заседании ЗакСО.
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Ранее Старков уже занимал данную должность.

"Ключевая задача этого министерства – обеспечение устойчивости системы региональных финансов. От грамотной работы министерства зависит успешная реализация большинства государственных программ, обязательств региона, стабильное функционирование бюджетной сферы.

От руководителя этого ведомства требуются профессионализм, добросовестность, ответственность, управленческие способности. Этими навыками Александр Сергеевич обладает в полной мере. Больше 10 лет он занимает ключевые посты в министерстве финансов Свердловской области. Имеет большой практический опыт в решении вопросов, которые входят в сферу и компетенцию министерства финансов", - рассказал, представляя кандидата, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

В результате депутаты проголосовали за утверждение кандидатуры Старкова единогласно.

Напомним, на прошлой неделе свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указы, которыми назначил ряд министров в правительстве региона. Никаких сюрпризов и кадровых изменений не произошло – на всех постах остались те же чиновники, которые занимали их и ранее.

Теги: Старков, депутаты, министр, ЗакСО



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