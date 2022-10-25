25 Октября 2022
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Новым главой МУГИСО утвержден Алексей Кузнецов

Сегодня, 25 октября, депутаты Законодательного собрания Свердловской области утвердили Алексея Кузнецова заместителем губернатора – министром по управлению государственным имуществом региона.
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Ранее Кузнецов занимал должность министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

"Управление государственной собственностью имеет принципиально важное значение для развития региона. Это управление формирует немалую часть доходов областного бюджета. Вместе с тем, от качества управления госсобственностью зависит развитие экономики, предпринимательской деятельности, повышение деловой активности.

Алексей Владимирович на протяжении 10 лет работал в составе правительства Свердловской области, причем практически все эти годы стоял во главе одного из министерств. За это время он проявил высокий уровень профессионализма, отличные организаторские и управленческие способности, умение работать в команде и на результат. Алексей Кузнецов является профессиональным юристом, обладает необходимыми компетенциями и опытом в сфере управления государственной собственностью", - рассказал, представляя кандидата, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

В итоге депутаты проголосовали за кандидатуру Кузнецова единогласно.

Напомним, в сентябре свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о ликвидации должности министра по управлению государственным имуществом (МУГИСО). Была создана новая должность: "заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области".

Перед этим в отставку ушел заместитель губернатора Сергей Зырянов, который также исполнял обязанности главы министерства по управлению госимуществом. Этому предшествовало вынесение первого приговора по громкому "делу МУГИСО".

Теги: МУГИСО, депутаты, Кузнецов, министр



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