«Образцовый» назначенец Беглова. Кронштадт отдали на растерзание Кононову

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил временного главу Кронштадтского района, им стал Андрей Кононов. Новый руководитель ранее уже работал в районной администрации в должности замглавы, но уволился в 2017 году после серии громких скандалов. Последним из инцидентов стала служебная проверка, установившая, что Кононов в нарушение антикоррупционного законодательства совмещал госслужбу и руководство Фондом «Кронштадского Морского собора». На сегодняшний день на сайте фонда чиновник продолжает значится его руководителем, а значит решение Беглова о назначении Кононова может противоречить закону.

Последствие «Бегловского призыва»

Андрей Кононов пришел в Администрацию Кронштадтского района в 2007 году сразу на должность заместителя руководителя, до этого он работал в различных коммерческих организациях. Таким стремительным стартом карьеры чиновника он обязан бывшему главе районной администрации Александру Горошко.

Сам Горошко пришел на госслужбу в 2003 году в рамках так называемого «Бегловского призыва», когда врио губернатора Беглов перед выборами осенью 2003 года начал массово принимать новых членов в «Единую Россию». Среди них оказалось много людей из окружения Беглова, которые в дальнейшем заняли чиновничьи посты.

Вскоре Горошко оказался в центре серии коррупционных скандалов. Ближайшие родственники новоявленного чиновника начали учреждать компании, работающие в Кронштадском районе за бюджетные деньги. Например, соучредителем компании «Морские ворота» стала дочь Александра Горошко Мария. «Морские ворота» получали госденьги по инвестиционной программе «Паруса России». В 2012 году Горошко уволился из администрации по собственному желанию.

Андрей Кононов от своего покровителя не отставал, став одним из самых скандальных чиновников Петербурга тех лет. Как сообщала «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники, Кононов может быть связан с компанией «Специалист», занимавшейся реставрацией исторических объектов, преимущественно в Кронштадтском районе. Работы фирма проводила крайне своеобразно - в 2015 году ее исключили из Союза реставраторов Петербурга «за умышленные и неоднократные действия, препятствующие достижению цели организацией или нанесшие существенный ущерб ее законным интересам, в том числе ущерб репутации».

После увольнения Горошко Кононов получил выговор от нового главы района Василия Пониделко. Оказалось, что, будучи чиновником, Кононов участвовал в управлении компанией «Ауди Центр Санкт-Петербург». Это прямо противоречит закону о государственной гражданской службе. Почему такой факт упорно игнорировал Горошко можно лишь догадываться.

Но жителям Кронштадта Андрей Кононов запомнился по другому инциденту. В доме 10 на проспекте Ленина чиновник владел нежилым помещением. Вероятно, с целью использования помещения в коммерческих целях Кононов решил устроить перепланировку и пробить в стене дома отдельный вход. Жители дома выступили категорически против такой инициативы, администрация Пониделко поддержала их позицию. После перехода Пониделко в Калининский район в 2016 году, Кононов привлек сотрудников ЧОП и без каких-либо разрешений прорубил нужную ему дверь.

«Образцовый» назначенец Беглова

Но роковым для чиновника стал другой скандал. После того, как Василий Пониделко вынес Кононову выговор, в его отношении началась служебная проверка. Ее окончания чиновник не дождался и написал заявление на увольнение по собственному желанию. А между тем, как писали СМИ, экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко намеревался уволить Кононова в связи с утратой доверия, что по сути поставило бы крест на карьере чиновника. Как установила проверка, будучи госслужащим Кононов незаконно принимал участие в руководстве не только «Ауди Центром».

В марте 2009 года был учрежден Фонд «Кронштадтский Морской собор» для сбора средств на реставрацию одного из крупнейших храмов России, а в последующем и других религиозных объектов. Председателем Попечительского совета стал Александр Беглов, а одним из членов совета Александр Горошко. Гендиректором фонда они назначили Андрея Кононова. Единственным членом Ревизионной комиссии стал Александр Захватов, ближайший друг Беглова. В настоящее время Захватов является спецпредставителем губернатора.

Как установила служебная проверка в Администрации Кронштадтского района, участие Кононова в работе фонда в качестве руководителя прямо противоречило закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Сегодня результаты проверки пятилетней давности вновь актуальны. По распоряжению Александра Беглова Андрей Кононов вновь стал госслужащим и возглавил Администрацию Кронштадтского района. Во избежание очевидного конфликта интересов неделю назад Кононов ушел с поста директора петербургского «Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», о чем он сообщил в интервью «Фонтанке». Но информации о его уходе с поста руководителя Фонда «Кронштадтского Морского собора» в открытых источниках нет.

На сайте «Кронштадтского Морского собора» Кононов все еще значится руководителем фонда. Более того, адрес офиса Кононова совпадает с адресом помещения, незаконную перепланировку которого он организовал с привлечением ЧОП.

В открытых базах данных также отсутствует информация о смене руководства фонда. Таким образом, закон о госслужбе вновь может быть нарушен. Крайне маловероятно, что Кононов и Беглов могли бы не знать о данном противоречии, тем более, что прецедент уже был. А значит, они могли сознательно пойти на нарушение закона. Ведь на этот раз организовывать служебную проверку банально некому – непосредственным начальником Андрея Кононова является его давний знакомый Александр Беглов.

На сегодняшний день большинство глав районов так или иначе оказались связаны с Александром Бегловым. Высокопоставленные чиновники Смольного и крупные политики также являются членами так называемой «Курортной мафии» - выходцами из Курортного района, руководителем которого несколько лет являлся Беглов. Среди них спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Анатолий Повелий, глава Комитета территориального развития Наталья Чечина, глава Комздрава Дмитрий Лисовец и многие другие. Как показывает ситуация с назначением Кононова, предпосылок для изменения ситуации нет, наоборот, складывающаяся тенденция наглядно демонстрирует, что назначения Беглова могут происходить даже вопреки закону.