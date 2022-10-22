22 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россия выиграет любую войну, если она будет народной, - Кириенко

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко полагает, что Россия обязательно выиграет и "горячую", и экономическую, и психологическую войну, но для этого эта война должна стать по-настоящему народной.

"Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и "горячую", и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность. Чтобы каждый человек имел возможность внести свой вклад в нашу общую победу ", - цитирует ТАСС заявление Кириенко на Всероссийском форуме классных руководителей.

По его словам, вклад может быть разным.

"Кто чем сможет. Кто-то письмом бойцу, кто-то на производственных предприятиях, обеспечивая необходимые поставки оборудования. Кто-то - выполняя, наверное, самую важную задачу, потому что из всего этого противостояния самая важная битва – битва за будущее, значит, за молодежь. Самые главные в этой битве – вы", - подчеркнул Кириенко, обращаясь к участникам форума.

Теги: Сергей Кириенко, Всероссийский форум классных руководителей



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