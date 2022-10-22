22 Октября 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Дмитрий Кощенко потребовал ужесточить контроль за подрядчиками, занятыми в реализации социально значимых проектов

Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко посетил площадки объектов благоустройства, возведение которых отстаёт от графика.

"Возле Гимназии N1 строится спортивная площадка, где, согласно контракту, уже должны были быть футбольное поле, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадка. Но ничего этого нет", - написал в своем телеграмм-канале глава Нижневартовска.

дмитрий кощенко(2022)|Фото: t.me/dmitry_koshchenko

С компанией ООО «КГ «Сила права» будет расторгнут контракт в одностороннем порядке, если она не выполнит свои обязательства на территории гимназии №1, такое поручение дал Дмитрий Кощенко после посещения объекта.

благоустройство, стройматериалы(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Расторжение контракта повлечет штрафные санкции для фирмы с занесением ее в список неблагонадежных поставщиков. "Получить объёмы в будущем с такой "биографией" компания не сможет", - отметил глава Нижневартовска.

дмитрий кощенко(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска, спортивная площадка около гимназии №1т должна была стать точкой притяжения не только для учащихся гимназии, но и всего 13 микрорайона. Проект был инициирован вартовчанами, администрацией образовательной организации при поддержке администрации города. Проект участвует в городской программе инициативного бюджетирования. Средства на реализацию были выделены из бюджета муниципалитета при софинансировании жителей.

стройка, остановка(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

На данный момент вместо основного подрядчика - «Силы права» на объекте трудятся рабочие субподрядной организации. По их словам, к работе приступили десять дней назад. А завершение должно быть 31 октября (срок окончания по условиям контракта). Судя по всему, ожидать выполнения работ в срок не приходится.

"Еше один пункт поездки - роллердром. Объект очень ждут жители, ведь он круглогодичного использования - зимой можно заливать каток. Представители подрядной организации обещают ускориться и выполнить работы в срок", - проинформировал горожан в своем телеграмм-канале Дмитрий Кощенко.

Он поручил профильным департаментам ужесточить контроль за подрядчиками, занятыми в реализации социально значимых проектов. "В случае неисполнения обязательств будем наказывать, используя весь инструментарий, который даёт нам правовое поле", - заявил глава города Нижневартовска.

Теги: дмитрий кощенко, подрядчик, контракт, реестр недобросовестных поставщиков



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