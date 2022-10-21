В Сургуте из окна на седьмом этаже выпал полуторагодовалый ребенок

Из окна квартиры на седьмом этаже выпал полуторагодовалый ребенок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СКР.

20 октября 2022 года около 17.20 минут из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже одного из домов по ул. Пушкина города Сургут, выпал полуторагодовалый ребенок. В результате падения он получил тяжелые травмы, с которыми госпитализирован в медицинское учреждение.

Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе меры, принимаемые родителями для обеспечения безопасности несовершеннолетнего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.