21 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В Кремле "не обсуждают" увеличение срока срочной службы в армии и призыв женщин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об увеличении срока срочной службы в армии с года до двух лет.

"Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь – мнение министерства обороны", - цитирует ТАСС Пескова, который уточнил. что "никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было".

Говоря об идее призыва в армию женщин, Песков отметил, что в Кремле "никаких обсуждений на этот счет не было".

Напомним, ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к двухлетней службе в армии. Это, по мнению сенатора, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов.

Теги: Дмитрий Песков, Кремль, обсуждение, призыв, срочная служба



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