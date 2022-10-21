В Кремле "не обсуждают" увеличение срока срочной службы в армии и призыв женщин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об увеличении срока срочной службы в армии с года до двух лет.

"Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь – мнение министерства обороны", - цитирует ТАСС Пескова, который уточнил. что "никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было".

Говоря об идее призыва в армию женщин, Песков отметил, что в Кремле "никаких обсуждений на этот счет не было".

Напомним, ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к двухлетней службе в армии. Это, по мнению сенатора, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов.