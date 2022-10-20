20 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В Совфеде предложили вернуться к двухгодичной срочной службе в армии

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к двухлетней службе в армии. Это, по мнению сенатора, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов.

"Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии. Тем более, техника приходит очень сложная, обучать ей (пользоваться) достаточно напряженно. Наверное, имеет смысл", - заявил Джабаров в видеоинтервью "Парламентской газете", политика цитирует ТАСС.

Он напомнил, что раньше срок службы в армии составлял два года.

"Половина первого года проходила в учебке. Когда был военнослужащий второго года – это уже был готовый боец. <...> Армия сразу увеличится в два раза, если будет двухлетняя служба. Если бы армия была такая <...>, может быть, мы даже обошлись бы без частичной мобилизации", - добавил он.

Теги: Владимир Джабаров, срочная служба, армия



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