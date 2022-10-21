21 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Полиция проверит екатеринбуржцев, которые незаконно подключают себе горячую воду

В Екатеринбурге энергетики провели рейд по выявлению незаконного подключения к горячей воде. Выяснилось, что должники срывают пломбы и подключаются самостоятельно.
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Напомним, с июня 2022 года компания "ЭнергосбыТ Плюс" ограничила горячее водоснабжение для 86 неплательщиков в уральской столице. Применить крайние меры вынудила растущая задолженность екатеринбуржцев за горячую воду и отопление, она составляет уже более 616 млн рублей.

Отключение сопровождается опломбированием счетчика и составлением двустороннего акта. Неплательщика уведомляют, что горячую воду вернут только после полного погашения долга или подписания графика реструктуризации. Если же абонент не заплатил и сам возобновил пользование водой, это расценивается как самовольное подключение к сетям.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", в ходе рейда инспекторы обнаружили, что пломбы со счетчиков сорваны, а собственники квартир незаконно подключились к теплосетям. В результате были составлены акты о самовольном подключении. Информация передана в отделение полиции Чкаловского района Екатеринбурга.

По факту участковыми будет проведена проверка. Должникам грозит привлечение к административной ответственности со штрафом до 10 тысяч рублей.

Напомним, что по данным на сентябрь этого года 27,5 тысяч свердловчан рисковали остаться без горячей воды из-за долгов за отопление.

Теги: горячая вода, подключение, рейды



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