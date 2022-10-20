20 Октября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Региональная выплата на мобилизованного на Среднем Урале составит лишь 20 тысяч рублей

На сегодняшнем заседании правительство Свердловской области утвердило единовременные выплаты, которые получат родственники мобилизованных граждан.

Семья свердловчанина, участвовавшего в спецоперации, получит выплату в размере 20 тыс. рублей. Аналогичная сумма полагается и каждому из детей военнослужащего. Речь идет о детях до 18 лет, а также от 18 до 23 лет, обучающихся в школе, учреждении профобразования или вузе.

Выплата назначается супругу, родителю или усыновителю участника спецоперации. В остальных случаях деньги переводятся бабушке или дедушке призывника.

Напомним, что в части других регионов единовременная выплата родственникам значительно превышает сумму выплат в 20 тыс. рублей. Так правительство Сахалинской области утвердило постановление о выплате 300 тыс. рублей семьям мобилизованных. В Адыгея родственники мобилизованных также получат 100 тыс. рублей.

Теги: выплаты, мобилизация, родственник



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