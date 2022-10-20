Региональная выплата на мобилизованного на Среднем Урале составит лишь 20 тысяч рублей

На сегодняшнем заседании правительство Свердловской области утвердило единовременные выплаты, которые получат родственники мобилизованных граждан.

Семья свердловчанина, участвовавшего в спецоперации, получит выплату в размере 20 тыс. рублей. Аналогичная сумма полагается и каждому из детей военнослужащего. Речь идет о детях до 18 лет, а также от 18 до 23 лет, обучающихся в школе, учреждении профобразования или вузе.

Выплата назначается супругу, родителю или усыновителю участника спецоперации. В остальных случаях деньги переводятся бабушке или дедушке призывника.

Напомним, что в части других регионов единовременная выплата родственникам значительно превышает сумму выплат в 20 тыс. рублей. Так правительство Сахалинской области утвердило постановление о выплате 300 тыс. рублей семьям мобилизованных. В Адыгея родственники мобилизованных также получат 100 тыс. рублей.