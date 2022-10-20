Кадыров: шесть чеченских бойцов захватили на Донбассе ферму, которую не могли отбить у украинцев с 2014 года

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что батальону "Запад-Ахмат" удалось захватить "стратегические позиции" на одном из участков.

"Подразделением захвачены находящиеся на данном участке все самые стратегические позиции, включая ферму, которую не могли отбить у украинских бандформирований аж с 2014 года. Чеченским воинам понадобилось всего лишь шесть человек, чтобы взять под контроль эту точку у врага", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он не уточнил, где находится участок, о котором идет речь. Из контекста можно предположить, что за ферму восемь лет бились либо в ЛНР, либо в ДНР. В начале октября Кадыров писал, что батальоны "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" "выдавливают из укрепленных позиций украинских националистов" на территории ДНР и Херсонской области. Текущее расположение батальона не озвучивается. Но если он находится на территории Херсонской области, то вряд ли проблема с фермой могла существовать с 2014 года – в этом регионе боевых столкновений не было, он в принципе не участвовал в гражданской войне.