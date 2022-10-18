МВД необходимо набрать 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях

МВД РФ необходимо набрать 42 тысячи сотрудников для работы на освобожденных территориях к 2026 году, еще 8 тысяч - в 2026 году. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

По его словам, сейчас приоритетная задача – создать условия для надлежащего функционирования подразделений в новых субъектах РФ. Министерство уже заявило дополнительную численность для обустройства таких подразделений в органах внутренних дел, передает РИА Новости.

"У нас огромный некомплект <...> 90 тысяч личного состава. Если мы будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится", — сказал Колокольцев в Госдуме.