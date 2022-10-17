Власти Киева сообщили о двух взрывах в центре города

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух взрывах утром в понедельник, 17 октября. Они произошли в Шевченковском районе города. Он отметил, что в столице продолжает действовать воздушная тревога, горожанам предписано оставаться в укрытиях.

"В Шевченковском районе Киева пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем", - сообщил Кличко в своем Telegram-канале.

Накануне Минобороны России подтвердило информацию о нанесении ударов "высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины". В военном ведомстве заявили, что "цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены".