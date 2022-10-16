17 Октября 2022
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Происшествия
Фото: Накануне.RU

Ростовские власти сообщили о сборе неизвестными данных о мобилизованных

Власти Ростовской области сообщили о сборе неизвестными данных у студентов донских вузов, связанных с мобилизацией их родственников, передает корреспондент Накануне.RU.

Министерство образования ростовской области призвали ростовчан быть бдительными.

"Сейчас студентам донских вузов в тематических чатах приходят сообщения о необходимости заполнить специальную форму на google диске. Обращения в запросе направлены на тех, у кого один из родителей призван в рамках частичной мобилизации. Министерством общего и профессионального образования Ростовской области такие сообщения не рассылаются, эта информация является ложной", - говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Теги: мобилизация, опрос, сбор данных



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