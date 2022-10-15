15 Октября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: kremlin.ru

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью в шахте 28 горняков

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану. Поводом стала гибель людей в шахте в провинции Бартын.

"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Погибли 28 горняков.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, шахта, смерть, горняки



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Развитие сюжета:

Ранее 15.10.2022 13:05 Мск В Турции до 40 выросло количество погибших в шахте горняков


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