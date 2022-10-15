Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью в шахте 28 горняков

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану. Поводом стала гибель людей в шахте в провинции Бартын.

"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Погибли 28 горняков.