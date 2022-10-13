13 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Ровеньковская епархия официально стала частью РПЦ

Ровеньковскую епархию приняли в каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси. Таким образом, она официально присоединилась к Русской православной церкви, сообщает в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Такое решение принято, поскольку епархия не может на регулярной основе общаться с Киевской митрополией.

"По итогам обсуждения члены Священного синода постановили в ответ на обращение архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия, исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в Ровеньковской епархии и учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией, принять Ровеньковскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви", – заявил председатель Синодального отдела Владимир Легойд.

Напомним, что для помощи епархиям Донбасса силами Священного синода РПЦ была создана межведомственная рабочая группа.

Теги: Ровеньковская епархия, РПЦ



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